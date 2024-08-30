Врач объяснила, как правильно сдавать анализ крови на сахар

Перед сдачей анализа крови на сахар допустимо пить только воду, предупредила врач-терапевт Ольга Чиркова. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что любая еда, сахар, газировки, алкоголь и курение повышают показатель глюкозы, а физическая активность, наоборот, снижает. В связи с этим она посоветовала накануне сдачи анализа питаться овощами, крупами и отварным диетическим мясом.

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Чтобы анализ на уровень глюкозы в крови был достоверным, необходимо знать, что любая еда, особенно сладкое, мучное, фруктовые соки, газировка и алкоголь, а также курение, стрессы и умственное напряжение повышают этот показатель, а физическая активность понижает. Чистая вода никак не влияет на уровень глюкозы в организме, поэтому ее можно пить в умеренных количествах, — пояснила Чиркова.

Она порекомендовала за два дня до анализа исключить из рациона фастфуд, алкоголь и сладости. Кроме того, уточнила врач, важно выдержать паузу в 8–12 часов между приемом пищи и сдачей крови. По ее словам, стоит исключить стрессы и занятия спортом. Перед анализом не рекомендуется жевать жвачку и чистить зубы пастой, добавила Чиркова.

Врач-эндокринолог Лариса Щербакова ранее рассказала, что кровь на сахар необходимо сдавать минимум раз в год. Специалист подчеркнула, что анализ является основным тестом, позволяющим определить концентрацию глюкозы в крови.