Врач объяснил, как увеличить продолжительность жизни

Чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно отказаться от вредных привычек, посоветовал в беседе с «Радио 1» врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов. По его словам, также жизнь продлевают положительные эмоции, когнитивные резервы, правильный образ жизни и рельеф тела.

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Медик объяснил, что курение сокращает жизнь на 10–15 лет, поэтому рекомендуется отказаться от этой привычки. Если придерживаться правильного образа жизни, сбалансированно питаться и больше двигаться, можно увеличить продолжительность жизни.

Лучше обеспечить достаточный объем телесной мускулатуры, чтобы дольше жить, отметил гериатр. Также человек, который обучается на протяжении всей жизни, в пожилом возрасте будет иметь дополнительные когнитивные резервы. Кроме того, важно обеспечить себе финансовую подушку, поскольку на эти деньги можно обеспечить поход ко врачу и более качественное питание.

"Очень важно не сокращать продолжительность своей жизни. Особенно в России, где долго не живут, важно это. У нас мужчины живут меньше женщин на 10 лет", — добавил Новоселов.

Ранее терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал, что правильное питание и здоровый сон могут увеличить продолжительность жизни. По его словам, человек способен повлиять на эти модифицированные факторы.