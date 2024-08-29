Как похудеть и избавиться от морщин во время сна

Образ жизни оказывает значительное влияние не только на здоровье, но и на внешний вид. Вопрос о том, как сохранить стройность, красоту и здоровье, обсудил фитнес-тренер и нутрициолог Александр Ткачёв.

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Первым и важнейшим шагом является обеспечение качественного сна. Регулярный полноценный сон помогает нормализовать выработку гормонов, регулирующих аппетит — грелина и лептина. Недостаток сна может привести к повышенному чувству голода и, как следствие, к перееданию. Ткачёв также отметил, что сон на спине может способствовать поддержанию гладкости кожи, предотвращая появление морщин.

Вторым пунктом, способствующим улучшению внешности и здоровья, являются тренировки ног. Мышцы ног, от ступней до ягодиц, действуют как насос для крови и лимфы, улучшая поступление кислорода и питательных веществ в ткани, что важно для метаболизма кожи.

Третье важное направление — лимфодренажная дыхательная гимнастика. Целлюлит и отёки часто возникают из-за застоя лимфы. Чтобы улучшить лимфоток, полезно выполнять дыхательные практики и самомассаж, что способствует активизации лимфосистемы.

Четвёртый совет касается кардионагрузок. Интенсивные кардио-тренировки перед силовыми упражнениями помогают поддерживать здоровье сердца и подготавливают его к интенсивным нагрузкам. Кроме того, повышенное потоотделение во время кардио способствует выведению микробов благодаря наличию дермцидина в поту, что помогает предотвратить высыпания на коже.

Пятым советом является коррекция питания. Важно включить в рацион достаточное количество белка, который способствует формированию стройного силуэта и поддерживает здоровье волос, ногтей и кожи. Ткачёв подчеркнул, что избегание низкокалорийных диет, которые могут негативно сказаться на внешности, и увеличение потребления овощей с минералами, поддерживающими нормальное пищеварение и предотвращающими отёки, являются ключевыми аспектами сбалансированного питания, подытожил в интервью life.ru Александр Ткачёв.

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