Раскрыта суточная норма ходьбы для продолжительной жизни

Ежедневная ходьба по 10 минут увеличивает продолжительность жизни на год, считает физиолог из Университета Лестера (Великобритания) Том Йейтс. Суточную норму движения он раскрыл в беседе с изданием Daily Mail.

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Специалист отметил, что ходьба дает наиболее заметный результат людям старше 60 лет.

«Увеличение физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности», — указал ученый.

Кроме того, он добавил, что для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Йейтс уточнил, что ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины — почти на 2,5 года.

«Мы не совсем уверены, почему существуют гендерные различия, нам нужно провести больше исследований на эту тему», — отметил физиолог.

Йейтс уточнил, что сделанные им выводы основываются на наблюдении за 40 тысячами женщин и 30 тысячами мужчин. Он также указал, что большинству участников в обеих группах было более 60 лет.

Ранее кардиолог Филипп Копылов посоветовал добавить в распорядок дня умеренные физические нагрузки, чтобы нормализовать давление без лекарств. Самым безопасным видом активности он назвал ходьбу.