Раскрыта суточная норма ходьбы для продолжительной жизни

Раскрыта суточная норма ходьбы для увеличения продолжительности жизни
Ежедневная ходьба по 10 минут увеличивает продолжительность жизни на год, считает физиолог из Университета Лестера (Великобритания) Том Йейтс. Суточную норму движения он раскрыл в беседе с изданием Daily Mail.
Специалист отметил, что ходьба дает наиболее заметный результат людям старше 60 лет.
«Увеличение физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности», — указал ученый.
Кроме того, он добавил, что для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Йейтс уточнил, что ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины — почти на 2,5 года.
«Мы не совсем уверены, почему существуют гендерные различия, нам нужно провести больше исследований на эту тему», — отметил физиолог.
Йейтс уточнил, что сделанные им выводы основываются на наблюдении за 40 тысячами женщин и 30 тысячами мужчин. Он также указал, что большинству участников в обеих группах было более 60 лет.
Ранее кардиолог Филипп Копылов посоветовал добавить в распорядок дня умеренные физические нагрузки, чтобы нормализовать давление без лекарств. Самым безопасным видом активности он назвал ходьбу.