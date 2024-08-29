Почему полезно отказываться от кофе на месяц

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова объяснила, зачем нужно время от времени примерно на месяц отказываться от кофе.

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Врач отметила, что если человек не может нормально проснуться утром, то дело не в кофе, а нужно проверить состояние здоровья. Кофе же даёт временный эффект: прилив сил и энергичность — временные состояния, которые нивелируются достаточно быстро.

При этом происходит привыкание к алкалоидам кофе, чувствительность рецепторов снижается и организму требуется больше для улучшения эффекта, поскольку кофе влияет не только на повышение энергичности, но и на выбросы гормона радости дофамина. В итоге эффект от кофе ослабевает и наблюдаются ухудшение настроения, беспричинная раздражительность и т.п.

Для этого и нужен перерыв примерно на месяц, чтобы в норму пришли рецепторы.

«Вообще рекомендуется на месяц отказываться от кофе. Это приводит в норму количество рецепторов, и снова повышается чувствительность к малому количеству кофе», — объяснила Лариса Габдулхакова.

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