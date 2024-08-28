Пять лучших поз в кровати, помогающих заснуть

Хороший сон – залог здоровья, бодрости и хорошего настроения. Но что делать, если вы часами ворочаетесь в постели, не в силах уснуть? Оказывается, поза, в которой вы спите, может существенно влиять на качество вашего отдыха. Как лечь, чтобы быстро и крепко уснуть, и как выбрать подушку и матрас, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт – читайте в материале «ФедералПресс».

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Поза эмбриона

Поза, когда вы лежите на боку, свернувшись калачиком, с подтянутыми к груди коленями, считается одной из самых популярных и комфортных для сна. Она напоминает положение ребенка в утробе матери, что создает ощущение безопасности и уюта.

Преимущества:

Снимает напряжение в спине и шее;

Улучшает кровообращение;

Способствует расслаблению мышц;

Может помочь уменьшить храп.

Такая поза может подходит людям, страдающим от болей в спине или шее, беременным женщинам и тем, кто любит спать в уютном и компактном положении.

Используйте подушку, которая поддерживает естественный изгиб шеи. Подложите подушку между коленями, чтобы снизить нагрузку на спину. Если вы испытываете дискомфорт в плече, попробуйте немного вытянуть верхнюю руку вперед

Поза на боку с вытянутыми ногами

Это еще одна популярная поза для сна, которая обеспечивает комфорт и свободу движений. В этой позе позвоночник находится в естественном положении, что снижает нагрузку на спину и шею.

Преимущества:

Снимает напряжение в спине и шее;

Улучшает пищеварение;

Может помочь уменьшить изжогу;

Подходит для людей с апноэ сна.

Эта позиция подходит людям, страдающим от болей в спине или шее, тем, кто любит спать на боку, но не хочет сворачиваться калачиком, и тем, кто страдает от проблем с пищеварением или изжоги.

Используйте подушку, которая поддерживает естественный изгиб шеи. Если вы испытываете дискомфорт в бедре, попробуйте подложить подушку под верхнюю ногу.

Поза на спине

Поза на спине считается одной из самых полезных для здоровья позвоночника, так как она обеспечивает равномерное распределение веса тела и снижает нагрузку на суставы.

Преимущества:

Снимает напряжение в спине и шее;

Уменьшает морщины на лице;

Может помочь предотвратить головные боли;

Подходит для людей с проблемами дыхания.

Эта позиция подойдет тем, кто хочет сохранить молодость кожи лица, и людям с проблемами дыхания или храпом.

Используйте плоскую подушку или откажитесь от нее, если это комфортно для вас. Подложите подушку под колени, чтобы снизить нагрузку на поясницу. Если вы испытываете дискомфорт в области шеи, попробуйте использовать специальный валик.

Поза «морская звезда»

Эта позиция, когда вы лежите на спине с широко разведенными руками и ногами, обеспечивает максимальную свободу движений и расслабление мышц.

Преимущества:

Снимает напряжение в мышцах;

Улучшает кровообращение;

Может помочь предотвратить морщины на лице и шее;

Подходит для людей, которые любят спать на спине.

Так можно спать людям, которые любят спать на спине и ценят свободу движений, а также тем, кто хочет предотвратить появление морщин. Убедитесь, что ваш матрас обеспечивает достаточную поддержку для спины.

Поза на животе

Поза на животе считается наименее полезной для сна, так как она может вызывать напряжение в шее и спине. Однако у нее есть и свои преимущества – она может помочь уменьшить храп и улучшить пищеварение.

Попробуйте подложить подушку под живот, чтобы снизить нагрузку на поясницу. Если вы испытываете боль в шее, попробуйте повернуть голову набок и подложить под нее руку.