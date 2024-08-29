Врач рассказала о пользе орехов для иммунитета

Все орехи могут принести пользу для здоровья, в их составе есть белок, незаменимые аминокислоты и большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

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По ее словам, омега-3 положительно влияет на работу иммунитета, обмен веществ, эмоциональный фон, помогает справиться с воспалением и аллергическими реакциями, укрепляет стенки сосудов. Омега-6 может нормализовать обмен веществ, улучшить свертываемость крови и сделать кости крепче, Омега-9 - регулирует обмен веществ, нормализует работу нервной системы. Врач отметила, что в орехах также есть натуральные антиоксиданты, которые они защищают клетки от свободных радикалов (агрессивных обломков молекул).

"Кешью содержит большое количество растительного белка и магния, миндаль богат витамином Е (он поддерживает иммунитет), грецкие орехи, миндаль, фундук, пекан и арахис помогают снизить уровень холестерина в крови. Бразильский орех — природный источник селена (он поддерживает работу иммунной и репродуктивной систем). Считается, что достаточно съедать всего два таких ореха в день, чтобы закрывать потребность в этом жизненно важном микроэлементе", - добавила Кашух.

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что орехи в первую очередь являются источником растительного белка и жиров при малом количестве углеводов. Наряду с антиоксидантами и клетчаткой они хорошо действуют на мозг, а также помогают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.