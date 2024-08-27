Почему нужно включить в рацион ферментированные продукты

Лето подходит к концу, и уже скоро многие дачники начнут делать из своего урожая заготовки на зиму — квашеную капусту, моченые яблоки, соленые огурцы и многое другое. Процесс ферментации пищи наделяет продукты новыми свойствами. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, чем полезны такие заготовки и кому нужно быть с ними осторожнее.

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Улучшает работу микробиома

По ее словам, организм человека очень хорошо усваивает ферментированную продукцию. Она поддерживает и улучшает работу микробиома человека, от которого зависят здоровье и жизнь в целом.

— В кишечнике сосредоточено 80 процентов иммунной системы. Это не только борьба с вирусными бактериями, но и с постоянно мутирующими клетками. Если бы иммунная система не подавляла их, то человек заболевал бы онкологией каждую секунду, — объяснила врач.

Состояние микробиома влияет и на уровень воспаления, который в свою очередь связан с развитием атеросклероза — повреждением эндотелия и сосудов. Атеросклероз приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые уносят жизни подавляющего количества людей.

— Микробиом влияет даже на наше психическое состояние, диктует условия поведения, будем ли мы подвержены большему или меньшему стрессу, как будем реагировать на окружающую действительность, — отметила диетолог.

Проверенная предками еда

Хронический стресс — бич нашего времени. Из-за него иммунная система может попросту отключить свои некоторые функции — например, не вырабатывать антитела. Поэтому важно поддерживать микробиом, и с этой задачей отлично справляются ферментированные продукты.

— Сейчас идет возвращение к некоторым видам пищи и методам ее приготовления. Всегда было так, что среди продуктов люди выбирали самое ценное, что-то отбрасывали, к чему-то возвращались. Ферментированная пища — это как раз проверенная еда, которая и поддерживала здоровье наших предков во времена без такого широкого развития медицины и фармакологии, — добавила собеседница «ВМ».

В прошлом жизнь была несравнимо сложнее, чем в наши дни: бесконечные инфекции, отсутствие прививок, тяжелые условия труда, холод, голод, отсутствие антисептиков. Здоровье человека зависело от изначальной сопротивляемости организма болезням. В этом ему помогали продукты ферментации.