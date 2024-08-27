Чем полезен морс и как приготовить его дома

Аналитики выяснили, что в первом полугодии 2024 года в России заметно выросли продажи морса — на 46,3 процента год к году. Эксперты считают, что это связано с относительной дешевизной этого напитка и инвестициями производителей в его продвижение. Чем полезен морс, кому стоит употреблять его с осторожностью и как выбрать качественный продукт, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Конечно, самым полезным будет морс, приготовленный дома. Как правило, в магазинном напитке могут быть ароматизаторы, красители и всевозможные консерванты, а также высокий уровень сахара.

— Домашний морс будет максимально натуральным. Достаточно сделать ягодное пюре и добавить воду. Чем ее меньше, тем более густым будет напиток. Чтобы он был сладким, но не вредил здоровью, можно добавить безвредные подсластители — стевию или трегалозу, — порекомендовала эксперт.

Выбирая морс в магазине, нужно обращать внимание на его состав. Желательно, чтобы в нем было как можно меньше красителей, консервантов, ароматизаторов, а сахар стоял на последнем месте. У напитка в таком случае будет небольшой срок годности, но при этом он будет максимально натуральным.

— Конечно, морс полезен. Многие испытывают нехватку жидкости в организме, но при этом не могут пить воду в достаточном количестве. Особенно люди в возрасте, когда рецепторы притуплены и они уже не так чувствуют жажду, как раньше. Морс замечательно подходит для восполнения жидкости — это вода с натуральными ягодами. От них в напитке остаются клетчатка, витамины, микро- и макроэлементы, — отметила диетолог.

Однако у морса есть и противопоказания — нужно быть внимательным к его концентрации. Из-за кислотности напитка даже у здорового человека может пострадать зубная эмаль.

— С осторожностью — если у человека есть гастрит, язвенная болезнь и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Кислота может вызвать некое обострение, но это зависит от степени заболевания. Если пюре в морсе разведено с водой в маленьких пропорциях, то ничего страшного не произойдет, — заверила собеседница «ВМ».

Содержащийся в напитке сахар может повысить уровень глюкозы в крови. Конечно, морс повлияет не так, как обычный сок, но все же эту составляющую нужно иметь в виду. Влияние сахара можно снизить, добавив больше воды.

— Соответственно, для тех, у кого есть лишний вес, многое тоже зависит от концентрации морса. Больше воды — меньше повышения уровня сахара и лишних калорий, — объяснила Соломатина.

Собеседница заключила, что неблагоприятное воздействие напрямую зависит от того, как напиток будет разбавлен.