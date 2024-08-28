Нутрициолог назвала кабачки универсальным продуктом

Нутрициолог Уваровская назвала кабачки универсальным продуктом
Семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН), лектор курса «Интегративный детский нутрициолог» МИИН Ксения Уваровская назвала кабачки универсальным продуктом, так как они обладают нейтральным вкусом и хорошо «звучат» в разных блюдах.
«При термической обработке кабачков теряется некоторое количество витамина С, зато увеличивается биодоступность каротиноидов. Способность отлично насыщать и при этом низкая калорийность (всего 20 ккал на 100 г) позволяют включать его в рацион при нормализации веса, а низкий гликемический индекс — в рацион людей с сахарным диабетом», — сказала эксперт в беседе с РИАМО.
По её словам, стоит употреблять не более 200 г кабачков в день. В сыром виде их можно есть только тем, у кого нет воспалительных заболеваний слизистой ЖКТ.
Со своей стороны, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что здоровому человеку в день можно употреблять около 300—500 г дыни.
«Нужно помнить, что дыня содержит белки, которые могут вызвать аллергическую реакцию», — предупредила эксперт.
Она отметила, что не стоит есть дыню людям с обострением воспалительных заболеваний ЖКТ, а также при кишечных инфекциях и острой стадии панкреатита.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог, эксперт компании Biogena Мария Скибицкая рассказала о пользе витаминов группы В в осенний период.