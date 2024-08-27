Кардиолог раскрыла полезные свойства граната и бананов

Врач-кардиолог Мария Серова рассказала, из каких продуктов должен состоять рацион, чтобы сердце и сосуды оставались здоровыми.

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Согласно статистике, основной причиной смерти населения по всему миру являются заболевания сердечно-сосудистой системы. По оценкам экспертов, ежегодно заболевания, связанные с сосудами и сердцем, уносят жизни 17,9 млн человек.

Причиной развития патологий сердца и сосудов врачи называют в том числе неправильное питание. Так, избыток жирной пищи, богатой углеводами, приводит к образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают сосуды и ведут к инсульту и инфаркту.

По словам кардиолога Марии Серовой, избежать проблем с одной из самых важных систем человеческого организма поможет соблюдение принципов правильного питания. Особенно это актуально в пожилом возрасте.

Поэтому специалист рекомендует в первую очередь включить в рацион продукты, очищающие сосуды. Например, гранат. Он налаживает процесс кровообращения за счет повышения уровня гемоглобина.

Помимо этого железо делает сосуды более эластичными, что также важно для правильной работы сердца.

Второй продукт, о котором рассказала Серова, бананы. Калий, который содержится в них в большом количестве, укрепляет мышцы сердца.

Не стоит забывать об овощах. Так, помидоры улучшают состояние сердечного ритма и способствуют очищению сосудистых стенок. Правда, людям с болезнями ЖКТ нужно быть с овощем осторожнее. В их кожуре находится сапонин. Он вызывает раздражение желудка и кишечника у некоторых людей.

Семена томатов содержат эфирные масла и волокна, которые тоже могут вызвать раздражение.

По той же причине важно включить в рацион тыкву, грецкие орехи, овсянку, передает aif.ru.

Ранее были названы факторы риска, которые могут привести не только к болезням сердца, но и в целом к осложнениям с сердечным здоровьем.

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