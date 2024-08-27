Почему бариатрическая операция лучше препаратов для похудения

Руководитель центра лечения лишнего веса ФНКЦ ФМБА России, врач-хирург Владимир Станкевич рассказал изданию «Вести Подмосковья» о существующих распространенных методах борьбы с ожирением. Так, последнее время становится популярен противодиабетный препарат семаглутид. Его начали использовать для похудения и уже называют потенциальной заменой бариатрической хирургии. Однако, по словам хирурга, между этими двумя методами избавления от лишних килограммов есть существенная разница.

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«В случае с семаглутидом главный недостаток - отсутствие долгосрочных исследований, которые могли бы оценить его влияние на здоровье. У бариатрической хирургии, в свою очередь, уже накоплена обширная доказательная база, подтверждающая эффективность в долгосрочной перспективе. Такие операции, как гастрошунтирование, способны привести к устойчивому снижению веса и улучшению ситуации с диабетом и гипертонией», - объяснил Владимир Станкевич.

Среди других минусов семаглутида - неудобство с постоянными инъекциями, постоянные траты на них, риск возврата веса. Конечно, потенциальный риск несет и тот факт, что этот препарат изначально предназначен для лечения абсолютно другого заболевания. Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе подобные методы лечения и ставить эксперименты над организмом.