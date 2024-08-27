Грибы нельзя есть при обострении заболеваний ЖКТ, рассказала «МК в Мурманске» врач-гастроэнтеролог ММЦ имени Пирогова Наталья Савельева. По ее словам, при отсутствии таких болезней и проблем с пищеварением грибы можно употреблять по 150 г в день.

Врач добавила, что в грибах содержится много клетчатки и сахарных спиртов, которые могут привести к усиленному выделению желчи и сока поджелудочной железы, что, в свою очередь, вызывает чрезмерное сокращение кишечника, спазмы и дискомфорт.

При этом северные грибы, такие как маслята, рыжики, подосиновики и белые грибы, в отличие от шампиньонов и вешенок, приводят к болям в животе и вздутию, если употреблять их в больших количествах, подчеркнула Савельева.

Она указала, что грибы вбирают в себя вредные вещества из окружающей среды, поэтому лучше не собирать их возле дорог и свалок. При этом в грибах содержатся витамины B, С и D, фосфор, калий, сера, марганец и кремний, что делает их полезными при умеренном употреблении.

Наш организм лучше усваивает эти дары природы в квашеном или маринованном виде, так как в закваске, маринаде и при солении происходит расщепление белковых структур: гриб не отдает все полезные вещества, — отметила специалист.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, что грибы не смогут полностью заменить мясо, поэтому нужно сочетать их с другими продуктами. По ее словам, при этом грибы действительно богаты белком.