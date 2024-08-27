Малышева назвала блюдо для улучшения работы мозга, кишечника и зрения

Пробочный продукт производства риса – рисовые отруби, признали полезными для здоровья. При этом продукт работает сразу в нескольких направлениях, улучает работу мозга, благотворно сказывается на состоянии кишечника и помогает сохранить зрение.

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Рисовые отруби признали полезным для человеческого организма продуктом. Как оказалось, побочный продукт производства риса помогает улучшить работу мозга, кишечника и зрение. Об этом в программе «Жить здорово!» сообщила телеврач Елена Малышева.

Так, в рисовых отрубях обнаружили высокое содержание витаминов группы В, особенно витамина В1. Выяснилось, что всего в 100 гр продукта 2,5 суточной нормы этого витамина.

По словам соведущего Малышевой иммунолога Андрея Продеуса, витамины группы В поддерживают здоровье нервной системы, улучшая передачу нервных импульсов.

Кишечник также начинает работать лучше, если в рационе присутствуют рисовые отруби. Как объяснил кардиолог Герман Гендельман, в них высокое содержание пищевых волокон – 80% от суточной нормы. Они выводят из организма токсичные вещества. Кроме того, клетчатка питает полезные бактерии, обитающие в кишечнике.

Они в свою очередь способствуют выработке серотонина, гормона счастья. Поэтому регулярное употребление рисовых отрубей помогает улучшить настроение.

Что касается влияния рисовых отрубей на зрение, по словам офтальмолога Михаила Коновалова, они улучшают иннервацию роговицы, а витамин В1 помогает избежать синдрома сухого глаза, сопровождающегося такими симптомами, как слезотечение, светобоязнь и покраснение глаз.

Ранее Елена Малышева рассказала о вреде регулярного приема слабительных препаратов. назвала обезболивающее, которое менее всего вредит желудку.

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