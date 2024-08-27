Как изменить свой завтрак, чтобы быстро не уставать

Биохимик Инхауспе: завтракать полезнее солёной, а не сладкой пищей. Эксперт рассказала о распространённой ошибке, которую многие люди совершают в начале дня. По её словам, сладости по утрам вызывают резкие скачки уровня сахара в крови. Это плохо сказывается на настроении и энергичности человека в течение дня. Вместо этого полезнее позавтракать, например, хумусом.

© Unsplash

Вредный завтрак

Некоторые предпочитают классический американский завтрак — хлопья или мюсли и стакан апельсинового сока. Проблема в том, что такая еда не содержит достаточного количества белка, объяснила биохимик и эксперт по питанию Джесси Инхауспе.

Именно белок поддерживает уровень глюкозы в крови на высоком уровне. С другой стороны, если начать день с пирожного, это приведёт к ещё большим колебаниям сахара в течение дня.

При этом человек может не понимать, что причиной усталости днём стали, например, овсяные хлопья с мёдом, съеденные утром.

Что есть на завтрак

Биохимик посоветовала отдавать предпочтение солёной пище на завтрак вместо сладкой. Вот несколько вариантов здорового завтрака:

хумус;

авокадо;

тунец с лимоном;

омлет из яиц с сыром фета и помидорами.

Эксперт также отметила, что остатки ужина, если они ещё не испортились, подойдут и на завтрак.

С другой стороны, демонизировать сладкую еду тоже не стоит. Ранее россиянам назвали три полезные сладости, которые можно себе позволить, не переживая за скачки сахара в крови.