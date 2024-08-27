Диетолог раскрыла секрет, как избежать диареи во время отпуска

В путешествиях многие люди страдают от различных недомоганий — от запоров до метеоризма. Диетолог Джульетта Келлоу объяснила, как справиться с проблемами кишечника и сохранить здоровье внутренних органов во время отпуска.

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Кишечные инфекции. Чтобы минимизировать риск заражения, следует часто мыть руки или использовать антибактериальные салфетки на пикниках, лодках или пляже. Пейте только бутилированную воду, избегайте салатов и недоваренного мяса или рыбы.

Запор. Это частое явление в отпуске, когда нарушается привычный режим дня. Включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой (цельнозерновые, овощи, фрукты, бобовые, семена и орехи), пейте больше воды, особенно в жаркую погоду, ограничьте употребление алкоголя.

Вздутие живота и метеоризм. Тщательно пережёвывайте пищу, ешьте медленно и осознанно, чтобы не заглатывать лишний воздух. Если определённые продукты вызывают метеоризм (к ним относятся фасоль, чечевица, лук и зелёные листовые овощи), откажитесь от них. Также исключите жевательную резинку без сахара — она содержит подсластители, которые оказывают слабительное действие, вызывая избыточное газообразование.

Расстройство желудка. Минимизируйте употребление сладких газировок, алкоголя и кофе. Через 30 минут после ужина прогуляйтесь на улице, чтобы стимулировать процесс пищеварения.