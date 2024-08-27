Диетолог раскрыла секрет, как избежать диареи во время отпуска
В путешествиях многие люди страдают от различных недомоганий — от запоров до метеоризма. Диетолог Джульетта Келлоу объяснила, как справиться с проблемами кишечника и сохранить здоровье внутренних органов во время отпуска.
Кишечные инфекции. Чтобы минимизировать риск заражения, следует часто мыть руки или использовать антибактериальные салфетки на пикниках, лодках или пляже. Пейте только бутилированную воду, избегайте салатов и недоваренного мяса или рыбы.
Запор. Это частое явление в отпуске, когда нарушается привычный режим дня. Включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой (цельнозерновые, овощи, фрукты, бобовые, семена и орехи), пейте больше воды, особенно в жаркую погоду, ограничьте употребление алкоголя.
Вздутие живота и метеоризм. Тщательно пережёвывайте пищу, ешьте медленно и осознанно, чтобы не заглатывать лишний воздух. Если определённые продукты вызывают метеоризм (к ним относятся фасоль, чечевица, лук и зелёные листовые овощи), откажитесь от них. Также исключите жевательную резинку без сахара — она содержит подсластители, которые оказывают слабительное действие, вызывая избыточное газообразование.
Расстройство желудка. Минимизируйте употребление сладких газировок, алкоголя и кофе. Через 30 минут после ужина прогуляйтесь на улице, чтобы стимулировать процесс пищеварения.