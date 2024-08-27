Стоматолог предупредил об опасности нового тренда

Новомодный тренд на подтачивание зубов пилкой для ногтей опасен — это может испортить их форму, поделился с «Москвой 24» врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, такие действия также могут привести к сверхчувствительности зубов.

Можно снять больше и не там, где надо. То есть испортить форму, пропорции. И все будет выглядеть гораздо хуже, чем до исправления, — объяснил стоматолог.

Он добавил, что коррекция пилкой может привести к сверхчувствительности зубов.

При стачивании эмали мы открываем внутреннюю чувствительную ткань зуба и десятки, сотни, а то и тысячи отросточков, которые проводят болевой импульс. Поэтому появляется гиперчувствительность — выраженная реакция на горячее, холодное, сладкое, кислое, а также на прикосновение и пережевывание пищи, — предупредил специалист.

К тому же открытая внутренняя ткань зуба при курении за несколько лет приобретет желтоватый или коричневый оттенок, который нельзя отбелить никакими способами. Это происходит из-за проникновения смол, объяснил Антипенко.

При недовольстве формой или внешним видом зубов лучше обратиться к стоматологу, который назначит определенные процедуры для устранения недостатков, подытожил эксперт.

Ранее врач-стоматолог Наталья Тышкевич рассказала: чтобы зубы оставались здоровыми, организму необходимы кальций, фосфор и витамин D. Специалист уточнила, что кальций является одним из основных строительных элементов, который отвечает за прочность и минерализацию зубов, а также предупреждает развитие кариеса.