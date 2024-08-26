Тренер объяснил, зачем ходить десять тысяч шагов ежедневно

В последние годы рекомендации проходить 10 тысяч шагов в день стали популярным советом для поддержания здоровья. Это число стало своего рода «золотым стандартом» физической активности для людей всех возрастов. Но откуда взялась эта цифра, почему именно 10 тысяч? Какую пользу может принести ежедневное выполнение этой цели?

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История цифры 10 тысяч шагов

Происхождение этой цели довольно забавно и восходит к Японии 1960-х годов. Компания Yamasa, производитель педометров, выпустила устройство под названием Manpo-kei, что в переводе означает «счетчик 10 тысяч шагов». Цифра 10 тысяч была выбрана как символ здоровья и активности, и с тех пор она закрепилась как рекомендуемая норма физической активности. Хотя выбор числа был в определенной степени маркетинговым ходом, исследователи и врачи позже подтвердили его целесообразность как показателя полезной физической нагрузки.

Польза ходьбы

Это один из самых простых и доступных видов физической активности. Она не требует специального оборудования, доступна для большинства людей независимо от уровня физической подготовки и имеет множество преимуществ для здоровья.

Сердечно-сосудистая cистема

Регулярная ходьба помогает укрепить сердце и улучшить кровообращение. Исследования показывают, что прохождение 10 тысяч шагов в день может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и гипертония. Ходьба способствует улучшению уровня холестерина в крови, снижению артериального давления и уменьшению вероятности инсульта.

Контроль веса

«Ходьба помогает сжигать калории и контролировать вес. Проходя 10 тысяч шагов в день, вы можете увеличить расход калорий, что способствует поддержанию нормальной массы тела или снижению веса. В сочетании с правильным питанием ходьба может быть эффективным инструментом в борьбе с ожирением», — объясняет фитнес-инструктор Наталья Романова.

Улучшение психического здоровья

Физическая активность, такая как ходьба, способствует выработке эндорфинов — гормонов, улучшающих настроение. Ходьба на свежем воздухе помогает уменьшить уровень стресса, улучшает сон и может служить профилактикой депрессии и тревожных расстройств. Регулярная ходьба также помогает улучшить концентрацию и когнитивные функции, что особенно важно для поддержания ментального здоровья.

Укрепление костей и суставов

«Ходьба — это весовая нагрузка, которая помогает укрепить кости и суставы. Регулярная ходьба может снизить риск развития остеопороза и артрита, а также уменьшить боль и воспаление в суставах. Для людей старшего возраста ходьба особенно полезна, так как она помогает поддерживать подвижность и предотвращает падения», — подчеркивает специалист.

Долголетие

Исследования показывают, что регулярная физическая активность, включая ходьбу, способствует увеличению продолжительности жизни. Люди, которые проходят 10 тысяч шагов в день, реже сталкиваются с хроническими заболеваниями и ведут более активный и полноценный образ жизни в зрелом возрасте.

Как достигать цели в 10 тысяч шагов

Для многих людей это просто недостижимо, особенно если у них сидячий образ жизни или работа. Однако существуют простые и эффективные способы увеличить количество шагов в течение дня.

Начните с меньшего

«Если вы новичок в ходьбе или ведете малоподвижный образ жизни, начните с небольшой цели — например, 5 тысяч шагов в день. Постепенно увеличивайте количество шагов, чтобы достичь 10 тысяч. Это позволит вашему телу адаптироваться к новым нагрузкам и снизит риск травм», — предлагает тренер.

Включите ходьбу в повседневную жизнь

Старайтесь находить возможности для ходьбы в повседневной жизни. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта, выходите на одну остановку раньше и идите пешком, устраивайте короткие прогулки во время обеденного перерыва. Даже небольшие изменения могут значительно увеличить количество шагов.

Превратите ходьбу в социальное мероприятие

Ходите вместе с друзьями или членами семьи. Прогулки на свежем воздухе могут стать отличным способом провести время с близкими, обсудить новости и поддержать друг друга в достижении целей. Превратите ходьбу в ежедневную привычку, и вы почувствуете, как ваше тело и дух становятся сильнее и здоровее.