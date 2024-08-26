Перечислены вредные способы отбеливания зубов

Отбеливание народными методами, например содой, перекисью или активированным углем, может привести к образованию микротрещин на зубах и повышению их чувствительности, рассказал «Газете.Ru» врач-стоматолог, член Ассоциации молодых стоматологов Дмитрий Лозовой.

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«Народные методы лучше не использовать. Например, сода – это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налет, оставляя на поверхности эмали микротрещины. Перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта. Уголь, как и пищевая сода, оставляет на эмали микротрещины, не влияя на цвет, лишь удаляя поверхностный налет», – рассказал врач.

Вместо этого можно отдать предпочтение другим методам, например профессиональным лазерному или химическому отбеливанию, а также домашнему отбеливанию подобранными врачом средствами.