Диетолог объяснил, сколько шагов в день нужно ходить

Людям, которые снижают вес или хотят поддерживать здоровье, всегда советуют больше двигаться и ходить по 10 тысяч шагов в день. Диетолог Марина Макиша раскрыла, действительно ли человеку нужно ежедневно так много ходить и заниматься спортом.

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«Научные исследования говорят, что, действительно, для нашего здоровья с точки зрения долгосрочной перспективы важно выхаживать 6-8 тысяч шагов в день минимум – эта цифра уже дает результаты улучшения здоровья», – отмечает эксперт.

При этом, по словам Марины Макиши, если человек будет проходить больше 8 тысяч шагов, то и влияние на организм будет лучше.

Однако только спорта и прогулок для здоровья и снижения веса недостаточно. По словам эксперта, что двигательная активность – это лишь 10 % общего результата. Как отмечает Марина Макиша, важнее скорректировать питание и сделать свой рацион сбалансированным.

Ранее диетолог Макиша раскрыла, почему с приходом осени у многих людей просыпается аппетит и желание есть более калорийную пищу. Эксперт разъяснила, как не набрать лишний вес.