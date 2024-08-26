Сколько свежевыжатого сока можно пить без вреда для здоровья и фигуры

Врач Фролова: в день можно выпивать не более 500 мл свежевыжатого сока. О вреде восстановленных соков знают все. Витаминов в них ноль, зато полно химии — добавки, красители, усилители вкуса, а ещё сахар. Другое дело — натуральные соки. В них есть и витамины, и питательные вещества, а калорий мало. Тем не менее даже натуральный сок нужно ограничивать.

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Сколько сока можно пить

Восстановленные соки лучше вообще не пить. А если говорить про натуральные, то их можно выпивать в день 300–500 мл, рассказала врач-эндокринолог клиники «Будь здоров» на Фрунзенской Татьяна Фролова.

Несмотря на то что такие напитки малокалорийны, в них есть углеводы — фруктоза, глюкоза и в меньшем количестве сахароза, отметила эксперт.

Превышать норму не стоит никому, а особенно людям с сахарным диабетом, лишним весом и тем, кто следит за ним, сказала врач «Газете.ru».

Почему надо пить натуральный сок

В натуральных соках много каротина (провитамина А), есть калий, витамины B1, РР и другие, отметила Фролова.

Также такие соки содержат яблочную и лимонную кислоту, которые способствуют усвоению пищи и улучшают обмен веществ.

Также они полезны при заболеваниях, сопровождающихся пониженной желудочной кислотностью. Всё потому, что органические кислоты в их составе отчасти компенсируют недостаток соляной кислоты желудочного сока.

Как правильно пить свежевыжатые соки

Вводить натуральные соки в рацион следует постепенно, начиная с приёма по 50 мл два раза в день, посоветовала врач-диетолог Екатерина Стеценко.

При приготовлении натурального сока нужно в соковыжималке выставлять режим «с мякотью», Это нужно, чтобы в напитке осталась клетчатка.

По словам врача, натуральный сок лучше употребить в течение 15–20 минут после приготовления.

И лучше делать это не на голодный желудок, особенно если у вас есть проблемы с ЖКТ или нарушен углеводный обмен.