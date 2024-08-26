Какие виды орехов самые полезные

Все орехи, которые можно найти на полках магазинов, богаты растительным белком и ненасыщенными жирными кислотами, рассказала диетолог Асият Хачирова в разговоре с NEWS.ru. В качестве примера она привела грецкие и кедровые орехи, миндаль, фундук, арахис, кешью и пекан. Во всех них содержится много витаминов, минералов и фитонутриентов.

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Омега-3 и витамин Е — снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают здоровье мозга. Магний и кальций способствуют поддержанию костной ткани. Витамины группы В помогают в улучшении функций нервной системы, — объяснила Хачирова.

Однако людям со склонностью к аллергическим реакциям следует проявлять осторожность, отметила эксперт. Орехи, по ее словам, являются мощным аллергеном. Особенно это касается арахиса. Также диетолог разрушила мифы об ограничениях употребления орехов из-за фитиновой кислоты в составе, способствующей снижению всасывания минералов.

На самом деле ограничивать в рационе орехи необходимо, потому что они очень калорийны. В международных рекомендациях по питанию здорового населения предлагают ограничить количество орехов в день до 30 граммов, — резюмировала Хачирова.

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