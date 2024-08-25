Эксперт посоветовала на завтрак не есть помидоры

Некоторым категориям граждан следует с осторожностью относиться к употреблению помидоров, а в некоторых случаях даже полностью исключить их из рациона. Об этом сообщила диетолог Ирина Бородина, отметив, что особенно это касается людей, страдающих подагрой, язвой желудка, двенадцатиперстной кишки и гастритом, передает 72.ru.

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По словам специалиста, помидоры могут провоцировать судороги у пациентов с подагрой. В идеальных условиях их лучше избегать, так как они содержат щавелевую кислоту, которая повышает кислотность, а крупная клетчатка может раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, что делает помидоры не самым подходящим выбором для завтрака.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что употребление помидоров противопоказано людям с заболеваниями желчных протоков и желчевыводящих путей. Тем, у кого нет противопоказаний, также рекомендуется ограничить потребление этого овоща — максимум до 300 граммов в день.