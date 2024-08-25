Какие продукты помогут укрепить сосуды

От здоровья сосудов и кровеносной системы зависит продолжительность жизни человека. Их состояние можно поддержать и укрепить с помощью определенных продуктов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что для этого нужно добавить в рацион.

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Диетолог Елена Соломатина порекомендовала обратить внимание на продукты, содержащие коллаген, — например, студни и заливные блюда. Но нужно учитывать, что их нельзя есть в больших количествах, поскольку они содержат достаточно большое количество холестерина, насыщенных жиров.

— Сосуды важно поддерживать в надлежащем функциональном состоянии и заниматься профилактикой атеросклероза. Это заболевание приводит к дегенеративным изменениям и старению сосудов. Они становятся крупными, у них возникают ишемические проявления, то есть когда кровь не может полноценно протиснуться сквозь жировые бляшки, — объяснила врач.

По ее словам, атеросклероз также ведет к инфарктам и инсультам. Кроме того, холестериновые бляшки не закрепляются на сосудах просто так — это означает, что их эндотелий уже поврежден. Когда бляшка уже располагается на сосуде, она может перегородить ток крови, вызвать кальциевые осадки и различные геморрагические проявления.

— Чтобы не было атеросклероза, нужно добавить в рацион омега-3 жирные кислоты. Их можно получить из жирной рыбы, а также холодной морской. Но это должна быть дикая рыба, например, селедка свежемороженая, — посоветовала диетолог. — Рыба должна быть несоленой — соль задерживает жидкость и повышает давление. Для получения омега-3 жирной кислоты также можно добавить в рацион скумбрию, форель, льняное масло.

Кроме того, хорошо на сосуды влияют масла, насыщенные жирными кислотами омега-9, продолжила эксперт.

— Ее много в оливковом масле, масле авокадо. Омега-6 можно получить из нерафинированного подсолнечного масла, — сообщила собеседница «ВМ».

На эндотелий сосудов также хорошо влияют каротиноиды, бета-каротин и витамин А. Последний отвечает за обновление слизистых и укрепление сосудистой стенки в том числе, подчеркнула диетолог.

Кроме того, по ее мнению, нужно добавить в меню продукты с антиоксидантами.

— Например, антоцианы есть в чернике, голубике и всем, что имеет темную окраску: сливе, темном винограде. В последнем также есть ресвератрол, полезный для здоровья сосудов, — отметила Соломатина.

Укрепить сосуды помогут витамин PP, никотиновая кислота и витамины группы B. Также важно не допускать обезвоживания — в противном случае без воды и других жидкостей будет ухудшаться ток крови.

— Важно понижать уровень воспалений в организме, а это связано с нашим микробиомом. То есть если в нашем рационе присутствует 400–500 миллиграммов овощей и фруктов, то мы добираем норму клетчатки. Тогда микробиом здоров и контролирует уровень воспаления в организме, — добавила диетолог.

Витамин С тоже укрепляет сосуды и капилляры. Продукты для его получения — черная смородина, болгарский перец, квашеная капуста, шиповник, перечислила Соломатина.