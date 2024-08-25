Эти два продукта очистят кишечник от ядов, добавив годы жизни

Последние исследования показали, что проблемы в работе кишечника дополнительно связаны с более высокими рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Как объяснила в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, ученые проанализировали данные более 23 тысяч человек и пришли к выводу, что вероятность появления проблем с сердцем (вплоть до инсульта, сердечного приступа, сердечной недостаточности) выше у людей, испытывающих проблемы с походом в туалет.

"Наиболее сильная связь наблюдалась между запорами и артериальной гипертензией", - отметила врач, добавив, что в более ранних работах ученых была обнаружена связь между расстройствами пищеварения и болезнью Альцгеймера.

Таким образом, поддержание нормальной работы кишечника помогает человеку снизить риски развития сердечно-сосудистых недугов и продлить жизнь.

Эндокринолог уточнила, также ссылаясь на исследователей, что правильное питание играет крайне важную роль в профилактике и лечении запоров. Чтобы обезопасить себя или справиться с уже существующей проблемой, нужно сократить до минимума "мусорную" еду в рационе, сделав акцент на воде, овощах и фруктов. Эти продукты обязательно должны быть в приемах пищи вместе с белками и полезными жирами.

Анализ, включающий 23 исследования, показал, что лучшими продуктами питания для кишечника, помогающими очистить кишечник от ядов, являются киви и чернослив.

"Сухофрукты увеличивали частоту дефекации, при условии, что их запивали водой (300 мл на 120 г ежедневно)", - уточнила Зухра Павлова.

Киви же содержит так называемый протеолитический фермент актинидин. Он ускоряет перистальтику кишечника. Рекомендуется съедать два-три плода в день прямо с кожицей.