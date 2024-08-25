Четыре лучших упражнения для сохранения молодости тела после 50 лет

Россиянам посоветовали четыре лучших упражнения, которые помогут сохранить молодость тела после 50 лет. Материал опубликован на сайте издания Men Today.

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Авторы рекомендовали делать боковую ходьбу. Отмечается, что упражнение отлично подходит для развития ягодичных мышц, а также абдукторов, отводящие бедра. Чтобы активизировать мышцы-стабилизаторы, исправить дисбаланс, улучшить координацию и устойчивость, было предложено выполнять боковые или обратные выпады.

Кроме того, людям после 50 лет посоветовали делать ягодичный мост для укрепления ягодиц и подколенных сухожилий и улучшения устойчивость позвоночника. Последнее упражнение — удары или толчки ногой, чтобы проработать квадрицепсы, ягодицы, внешнюю поверхность бедер и мышцы кора.

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