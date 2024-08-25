Названо самое эффективное упражнение для сжигания калорий и наращивания мышц

Берпи — это высокоинтенсивное функциональное упражнение, которое сочетает в себе элементы приседания, планки и прыжка. Оно активно задействует все основные группы мышц: грудные, плечевые, мышцы ног и кора. Татьяна Павловская, фитнес-менеджер и тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в группу компаний Pride United), рассказала «Газете.Ru», почему рекомендует включать берпи в тренировочную программу.

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«За счет своей высокой интенсивности берпи позволяет сжигать большое количество калорий за короткий промежуток времени. Это особенно полезно для тех, кто хочет снизить вес. Также, регулярное выполнение берпи способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и повышению общей выносливости. Это упражнение помогает одновременно развивать силу и кардио-выносливость», — объяснила она.

Помимо этого, берпи задействует сразу несколько мышечных групп, что способствует их укреплению и наращиванию. Немаловажным преимуществом берпи также является то, что оно не требует специального оборудования. Это упражнение можно выполнять в любом месте — дома, на улице или в спортзале.

«Упражнение легко модифицировать, изменяя темп выполнения или добавляя различные элементы: планку, отжимания или прыжки. Таким образом получится избежать рутины и поддерживать интерес к тренировкам. Однозначно советую включить берпи в план тренировок, так как это упражнение эффективно сочетает в себе элементы силовой тренировки и кардио», — рекомендовала тренер.

Перед началом выполнения обязательно проконсультируйтесь с тренером. Вам помогут оценить вашу физическую подготовку и подскажут правильную технику выполнения упражнения, резюмировала Павловская.

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