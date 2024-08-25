Как сделать каждый прием пищи максимально полезным

Больше всего энергии организм расходует в первой половине дня. Логично, что самыми калорийными в рационе должны быть завтрак и обед. Но время приёма пищи не так важно, как то, какие продукты и в каком количестве стоит есть. Ориентироваться в этом можно на модель тарелки.

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Из чего состоит тарелка здорового питания

Модели тарелки придерживаются многие диетологические ассоциации и Роспотребнадзор, рассказала RuNews24.ru диетолог, ассистент Центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Суть в том, что свою тарелку для основных приёмов пищи нужно разделить на три части:

- половину должны занимать овощи или фрукты;

- четверть — цельнозерновые продукты или картофель;

- ещё четверть — молочные продукты, яйца, мясо, птица и рыба.

Почему это полезно

Здоровая тарелка обеспечивает поступление сложных углеводов, белков и жиров в одном приёме пищи, отметила Круглова.

К тому же она делает рацион разнообразным. За счёт этого человек получает больше витаминов и минералов.

Ранее диетолог Максим Ефимов объяснил, что будет, если питаться только ягодами и фруктами. Спойлер: это не так полезно, как кажется.