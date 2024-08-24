Эксперты назвали лучшие продукты от токсинов

В условиях современной загрязнённой экологии, когда человек ежедневно сталкивается с множеством вредных веществ, система детоксикации организма может оказаться недостаточной. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня», ссылаясь на мнение медиков и диетологов.

© Poslednie-novosti.com

Специалисты подчеркивают важность дополнительной поддержки для естественного процесса выведения токсинов. Чистая вода и специальное питание играют ключевую роль в этом процессе. Юлия Лагутенкова из Роспотребнадзора предложила список из 10 продуктов, которые помогут организму справляться с токсинами.

Одним из самых эффективных фруктов для детоксикации являются яблоки. Их сок не только помогает восстановиться после вирусных инфекций, таких как грипп, но и содержит пектин — вещество, способствующее удалению тяжёлых металлов и других токсинов. Пектин активно используется в программах детоксикации, особенно для людей, страдающих от наркотической зависимости. Яблоки также помогают бороться с кишечными паразитами и улучшают состояние кожи.

Печень, как главный орган детоксикации, нуждается в поддержке. Свекла, богатая пектином, способствует естественному очищению печени. Врачи рекомендуют употреблять свеклу в различных формах: запеченной, тушеной или вареной. Этот корнеплод прекрасно подходит как для десертов, так и для несладких блюд.

Не менее важным продуктом является сельдерей. Его уникальные свойства помогают очищать кровь от токсинов и предотвращают накопление мочевой кислоты в суставах. Сельдерей стимулирует работу гипофиза и щитовидной железы, поддерживая обмен веществ и гормональный баланс. Благодаря лёгкому мочегонному эффекту он способствует улучшению функции мочевого пузыря и почек. Регулярное употребление сельдерея не только очищает организм, но и улучшает общее самочувствие.