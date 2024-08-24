Какие чипсы менее вредны для здоровья

24 августа в мире отмечают день рождения картофельных чипсов. Сейчас все большую популярность набирают менее калорийные и, как утверждают производители, более полезные виды закусок. «Вечерняя Москва» узнала, какие есть альтернативы, действительно ли они лучше.

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Чипсы из батата, нута менее вредные, считает врач-диетолог Елена Соломатина.

— Кроме них, «народной» любовью пользуются фруктовые закуски — кокосовые чипсы, сублимированные ягоды. Они подходят тем, кто любит сладкое, но хочет ограничить употребление сахара, — сообщает Соломатина.

Тяга к соленым и сладким закускам, как отмечает эксперт, вызвана тем, что они насыщены быстрыми углеводами, которые вызывают прилив эндорфина. Вырабатывается привычка. Чипсы мы связываем с хорошим настроением. Наш мозг дает сигнал — «ешь больше!»

Редкий товар

Чипсы из нута (бобов с ореховым привкусом) обойдутся примерно в 200 рублей. На полках магазинов встречаются редко. Подобные «диковинки» лучше заказывать в интернете.

Со дна морского

Еще одна популярная и полезная закуска — сушеная ламинария. Такие чипсы отличаются повышенным содержанием йода. 10 небольших листов нори обойдутся в 60–100 рублей.

Свекольные чипсы

Снек из магазина будет стоить 130–200 рублей. Но их можно приготовить и у себя дома. Получится по-настоящему полезный продукт. Свекольные чипсы способствуют снижению артериального давления.

Сладкий батат

Батат — корнеплод, дальний родственник картофеля. По вкусу напоминает смесь тыквы и моркови. Закуска из батата — хорошая замена обычным чипсам. В среднем стоит 150 рублей.

Яблочные ломтики

Примерная цена упаковки яблочных чипсов — 220 рублей. Столько же стоят и сладкие снеки из ананаса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Никитина, врач-терапевт, кандидат медицинских наук: