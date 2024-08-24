Врач указала на явные признаки дефицита железа в организме человека

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская раскрыла явные признаки дефицита железа в организме человека.

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По её словам, прежде всего, это слабость, повышенная утомляемость, низкая концентрация и память, а также раздражительность, эмоциональная лабильность, дневная сонливость, головные боли по утрам передаёт издание «Кубанские новости».

О дефиците железа, отметила специалист, может говорить пониженный аппетит и отвращение к некоторым продуктам питания, например, к мясу, шоколаду, сладкому) и не к пищевым веществам (глине, шерсти).

Возможно, в вашем организме не хватает железа, если наблюдается непроизвольное желание шевелить/двигать ногами перед засыпанием, подчеркнула Либеранская.

Кроме того, об этом говорит предрасположенность к инфекциям (герпес, ОРВИ, фурункулы), низкое давление, склонность к обморокам в душном помещении, одышка и сердцебиение при обычных физических нагрузках, а также обильные менструации у женщин.

Стоит сдать анализ на содержание железа в крови, добавила врач, и тем, у кого наблюдаются зябкость рук и ног, сухость кожи, сухие локти, стопы, кожный зуд, ломкость, исчерченность ногтей. Стоматит, заеды, кариес и десквамативный язык.

«Помимо этого, о дефиците железа могут свидетельствовать трудности при проглатывании твёрдой пищи, таблеток, капсул; императивные позывы к мочеиспусканию, недержание мочи при смехе, чихании, ночные позывы к мочеиспусканию; неустойчивый стул, запоры, снижение желудочной секреции и атрофический гастрит», – резюмировала эндокринолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-эндокринолог Илья Луконин назвал неочевидные причины опасной болезни.