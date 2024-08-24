Диетолог развенчала главный миф про молочку

Диетолог Онуфрийчук: кальций из обезжиренного молока усваивается хуже. Молочку с низким процентом жирности часто предпочитают обычной в расчёте на то, что она не испортит фигуру. Однако польза обезжиренных продуктов, похоже, сильно преувеличена. Во всяком случае, калорий в них ненамного меньше, а к пользе есть вопросы.

Стоит ли покупать обезжиренные молочные продукты

Обезжиренное молоко и сметана по калорийности не очень отличаются от обычных с жирностью 3,2% и 20% соответственно. Зато разница в количестве витаминов заметная и не в пользу первых, отметила к. м. н. Юлия Онуфрийчук.

К тому же из обезжиренных молочных продуктов плохо усваивается кальций.

Это же касается и творога. Самый полезный — полужирный (9%) и жирный (18%). Он способствует лучшей усвояемости кальция и молочного жира, которые нужны организму, а ещё обеспечивает нормальное поступление витамина D из пищи, сказала диетолог РИА «Новости».

Сколько молочных продуктов можно есть в день

В день советуют съедать 3 порции разных молочных продуктов. Порция жидкого варианта равна 200 мл, а того, который нужно есть ложкой, — 125–150 мл.

При этом можно комбинировать разные продукты. Не налегать, например, сегодня только на кефир, а завтра — на ряженку. Можно добавлять в чай молоко, готовить салаты с заправкой из йогурта и т. п., посоветовала диетолог Александра Суржик.