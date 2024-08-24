Старые книги оказались опасны для здоровья

Исследование: в старых книгах может быть превышена концентрация тяжёлых металлов. Многие люди до сих пор не признают электронные книги, несмотря на всё их удобство. Шелест страниц и запах бумаги с краской им не заменит ни один современный и навороченный гаджет. Но оказалось, что старые добрые книги не так уж и безобидны, как мы их себе представляем.

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Опасность книг

Как сообщило издание Ferra.ru со ссылкой на экспертов, в книгах Викторианской эпохи обнаружили превышение концентрации тяжёлых металлов, а именно свинца, хрома и мышьяка.

Для этого специалисты проверили 26 книг на рентгенофлуоресцентном спектрометре. Одна из них имела концентрацию хрома 50 частей на миллион. Сравните: кожные реакции может вызвать концентрация 4–25 частей на миллион.

Радует только то, что хромовый жёлтый не отслаивается, поэтому вероятность его попадания на руки или в воздух мала. А вот изумрудно-зелёный пигмент, созданный на основе мышьяка, отслаивается. И это уже реальная угроза, отметило издание.

Польза чтения

Ранее «Секрет» рассказал, что неважно, читаете вы электронную книгу или обычную, пользы от этого меньше не становится. Любовь к художественной литературе даёт значимые когнитивные преимущества. Эффект умеренный, но тем не менее чтение способствует развитию эмпатии и вербальных способностей.