Как стрессы и дефицит клетчатки влияют на здоровье кишечника

Ежедневное употребление клетчатки предотвращает воспаления в организме. Важными факторами для нормальной работы ЖКТ являются и соблюдение питьевого режима, регулярные физические нагрузки, а также забота о психическом здоровье. Об этом говорят исследователи из клиники Мейо в Рочестере.

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«Для того чтобы предотвратить воспалительные заболевания кишечника и поддерживать его нормальную работу, необходимо включать в рацион 30–40 граммов клетчатки ежедневно», – передает слова исследователей «Российская газета».

В рационе должны присутствовать также цельнозерновые продукты и бобовые. Их можно добавлять в каши и овощные салаты.

Кроме того, необходимы регулярные физические нагрузки и потребление достаточного количества чистой воды. Для поддержания водного баланса необходимо выпивать не менее восьми стаканов чистой воды в день, это способствует улучшению перистальтики кишечника.

Специалисты подчеркивают важность заботы о психическом здоровье, поскольку стресс может способствовать проблемам с кишечником, а также отмечают, что риск возникновения синдрома раздраженного кишечника и запоров выше у людей, перенесших детские травмы.

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