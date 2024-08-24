Почему мы чувствуем усталость после отдыха на свежем воздухе

Пара часов у бассейна — и вас уже клонит в сон, а если провести на свежем воздухе все выходные, накануне понедельника кажется, что сил не осталось совсем. Почему так происходит? Всему виной солнечные лучи.

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«Солнце вызывает ряд изменений, в результате которых нашему организму приходится работать интенсивнее, что приводит к усталости», — рассказала HuffPost дерматолог Хизер Д. Роджерс.

Пока вы уверены, что находитесь на отдыхе, ваш организм усердно работает над снижением температуры тела.

Учащенное дыхание, сердцебиение и обильное потоотделение — три «симптома», что тело трудится над стабилизацией температуры, что требует дополнительной энергии.

«В крайних случаях, когда наши тела не могут эффективно охлаждаться, у людей может развиться гипертермия или связанные с перегревом травмы и заболевания», — объяснил доктор Шеньги Мао из медицинского центра при Университете Огайо.

«На солнце мы быстрее теряем воду, поэтому более подвержены обезвоживанию», — подчеркнул эксперт.

«Когда мы обезвожены, наш организм усиленно работает, чтобы выполнять свои нормальные функции, например, перекачивать кровь, что может вызвать у нас чувство усталости», — считает доктор Мао.

Еще больше нарушить водный баланс могут употребление алкогольных напитков и напитков с кофеином. Кроме того, алкоголь является депрессантом — «тормозит» работу центральной нервной системы, вызывая еще бо́льшую сонливость.