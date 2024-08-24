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Почему мы чувствуем усталость после отдыха на свежем воздухе и как этого избежать

Пара часов у бассейна — и вас уже клонит в сон, а если провести на свежем воздухе все выходные, накануне понедельника кажется, что сил не осталось совсем. Почему так происходит? Всему виной солнечные лучи.

Почему мы чувствуем усталость после отдыха на свежем воздухе
© Super.ru
«Солнце вызывает ряд изменений, в результате которых нашему организму приходится работать интенсивнее, что приводит к усталости», — рассказала HuffPost дерматолог Хизер Д. Роджерс.

Пока вы уверены, что находитесь на отдыхе, ваш организм усердно работает над снижением температуры тела.

Учащенное дыхание, сердцебиение и обильное потоотделение — три «симптома», что тело трудится над стабилизацией температуры, что требует дополнительной энергии.

«В крайних случаях, когда наши тела не могут эффективно охлаждаться, у людей может развиться гипертермия или связанные с перегревом травмы и заболевания», — объяснил доктор Шеньги Мао из медицинского центра при Университете Огайо.
«На солнце мы быстрее теряем воду, поэтому более подвержены обезвоживанию», — подчеркнул эксперт.
«Когда мы обезвожены, наш организм усиленно работает, чтобы выполнять свои нормальные функции, например, перекачивать кровь, что может вызвать у нас чувство усталости», — считает доктор Мао.

Еще больше нарушить водный баланс могут употребление алкогольных напитков и напитков с кофеином. Кроме того, алкоголь является депрессантом — «тормозит» работу центральной нервной системы, вызывая еще бо́льшую сонливость.

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