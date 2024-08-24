Врач объяснила, что никогда не надо делать утром после пробуждения

Кардиолог Ольга Бокерия констатировала, что в последнее время много людей страдает от тревожности, у кого-то внезапно выявляются психические расстройства, депрессии.

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Есть интересный факт: когда вы утром сразу после пробуждения берете в руки телефон, вы нарушаете один важный естественный процесс. И это не идет на пользу мозгу.

"В норме он должен пройти четыре стадии - от тета-волн к дельта волнам, затем к альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему этого сделать, вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают во время бодрствования", - отметила Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

В результате мозг человека подвергается "ненужному стрессу", добавила врач.

"Поэтому, когда вы просыпаетесь, постарайтесь первые полчаса не использовать телефон. Это же касается ситуации, когда вы укладываетесь спать", - ответила врач.

Кардиолог также призвала не пренебрегать занятиями спортом - доказано, что это полезно не только для тела, но и для настроения.

"Когда вы занимаетесь спортом, мышцы сокращаются, и в кровь выбрасывается гормон радости. Мозг воспринимает этот сигнал и мы получаем удовольствие. Поэтому обязательно занимайтесь спортом", - отметила Ольга Бокерия, посоветовав один час в день уделять физическим нагрузкам.

Если делать это регулярно, то вы обязательно почувствуете эффект, добавила специалист.