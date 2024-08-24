Наедавшаяся до потери сознания женщина похудела на 92 килограмма

Жительница Новой Зеландии Клэр Берт, которая страдала от серьезного расстройства пищевого поведения, похудела на 92 килограмма с помощью операции. Об этом сообщает портал News.com.au.

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Проблемы с весом у женщины появились еще в начальной школе. В детстве над ней издевались из-за слишком большого роста, а в юности Берт прошла через абьюзивные отношения. В совокупности это привело к появлению у женщины психологических проблем.

Из-за упаднического состояния Берт без контроля поглощала еду, даже когда ощущала себя сытой. Новозеландка рассказала, что была способна съесть восемь бургеров или 50 нагетсов за один прием пищи. По ее словам, Клэр могла есть до потери сознания.

— Это был порочный круг, в котором чем больше я ела, тем быстрее набирала вес и тем сильнее впадала в депрессию, — объяснила женщина.

Когда вес Берт достиг отметки в 170 килограммов, она осознала масштаб проблемы. В 2020 году она прошла ряд мер и достигла внушительных результатов. Женщина похудела на 92 килограмма, впоследствии родив одного ребенка и забеременев вторым.

Житель Индии сбросил 20 килограммов за год благодаря смене рациона своего питания. Он отказался от растительного и топленого масла, обработанных продуктов и сахара, стал больше есть семена тыквы, подсолнечника, льна и изюм.

Некоторые продукты, которые стоят на полках магазинов в разделе «правильное питание», могут мешать процессу похудения из-за обилия сахара и консервантов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина.