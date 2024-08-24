Многие считают овсяную кашу идеальным завтраком: быстро готовить, считается очень полезной. Однако у такого завтрака есть и "подводные камни", о которых рассказали эксперты телеканала "Доктор".

На 100 г геркулесовых хлопьев приходится 389 ккал (столько же, сколько в батончике "Сникерс"), 17 г белка, 7 - жира и 66 г углеводов (из которых только 10 - клетчатка, а остальное быстрые углеводы). Время переваривания такой каши - менее часа, гликемический индекс - 70.

Это означает, что попадая в желудок, продукт с таким высоким гликемическим индексом и содержанием углеводов неизбежно вызывает резкий скачок сахара в крови. Переваривается он очень быстро, и так же стремительно падает уровень сахара в крови, который организм пытается поддерживать, выбрасывая в кровь гормон грелин. А он, в свою очередь, вызывает зверское чувство голода. Так что уже через полтора часа после хлопьев просыпается зверский аппетит. А там и до переедания недалеко.

Второй минус - овсянка богата фитиновой кислотой, которая связывает железо, цинк, магний и кальций. Если вы пьёте их в составе витаминных комплексов и едите овсяные хлопья по утрам - вы выбрасываете деньги на ветер. Кроме того, фитиновая кислота также запускает процесс вымывания кальция из организма. В итоге ежедневный завтрак овсянкой однажды может привести к анемии, остеопорозу. А еще - лишнему весу и проблемам с ЖКТ.

Что делать?

1. Заменить овсяные хлопья на цельнозерновую овсянку

У неё ниже гликемический индекс, она дольше переваривается, содержит больше клетчатки, а фитиновую кислоту из неё можно убрать замачиванием на ночь.

2. Изменить среду

Избавиться от фитиновой кислоты в составе еды помогут кисломолочные продукты, лимонный сок и кислые фрукты. Сочетайте с ними овсянку.

3. Уравновесить белком

Добавьте к каше пару яиц во время завтрака - белок препятствует быстрой выработке грелина и наступлению голода. (Сейчас диетологи рекомендуют "сбалансированную тарелку", в которой белок и медленные углеводы, а также клетчатка должны присутствовать в каждом приеме пищи).

4. Ограничить потребление

Диетологи говорят, что овсяной кашей идеально завтракать три раза в неделю. Это поможет снизить уровень холестерина, поддержать работу нервной системы витаминами группы В, позаботиться о коже благодаря витамину Е.