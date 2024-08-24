Что съесть, чтобы похудеть: продукты, которые ускоряют метаболизм

В процессе похудения важную роль играет ускоренный метаболизм. Существует две группы продуктов, которые способствуют улучшению обменных процессов в организме. О них «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

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Какие продукты разгоняют метаболизм

По его словам, некоторые продукты действительно способствуют усилению расхода энергетических запасов и, как следствие, ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию энергии. Среди них:

Тонизирующие продукты — кофе, чай и другие источники кофеина, женьшень, китайский лимонник.

— Кофеин в составе этих напитков заставляет организм расходовать энергию на поддержание температуры тела, а также активизирует выработку адреналина, что тоже способствует расщеплению жира, — пояснил эксперт.

Разобщающие продукты — любые приправы и специи.

Как рассказал специалист, эти продукты тоже увеличивают долю энергии, которая выделяется в виде тепла. На фоне этого организму уже нечего откладывать в запас, поэтому переваривание пищи происходит быстрее.

Будьте осторожны

Диетолог предупредил, что приправы полезны далеко не всем.

— Например, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит увлекаться приправами. У них может подскочить давление, участиться пульс, увеличиться нагрузка на сердце. Это может привести к ухудшению общего состояния, — сказал Гинзбург. Также специи могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ, дополнил врач.