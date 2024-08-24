Что съесть, чтобы похудеть: продукты, которые ускоряют метаболизм
В процессе похудения важную роль играет ускоренный метаболизм. Существует две группы продуктов, которые способствуют улучшению обменных процессов в организме. О них «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Какие продукты разгоняют метаболизм
По его словам, некоторые продукты действительно способствуют усилению расхода энергетических запасов и, как следствие, ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию энергии. Среди них:
Тонизирующие продукты — кофе, чай и другие источники кофеина, женьшень, китайский лимонник.
— Кофеин в составе этих напитков заставляет организм расходовать энергию на поддержание температуры тела, а также активизирует выработку адреналина, что тоже способствует расщеплению жира, — пояснил эксперт.
Разобщающие продукты — любые приправы и специи.
Как рассказал специалист, эти продукты тоже увеличивают долю энергии, которая выделяется в виде тепла. На фоне этого организму уже нечего откладывать в запас, поэтому переваривание пищи происходит быстрее.
Будьте осторожны
Диетолог предупредил, что приправы полезны далеко не всем.
— Например, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит увлекаться приправами. У них может подскочить давление, участиться пульс, увеличиться нагрузка на сердце. Это может привести к ухудшению общего состояния, — сказал Гинзбург.Также специи могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ, дополнил врач.
— Любые приправы считаются разобщающим фактором для ЖКТ. Их нежелательно включать в рацион питания при гастрите и язвенной болезни в острой фазе. Это наверняка приведет к усилению болей, — заключил диетолог.