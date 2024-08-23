Эндокринолог Сабирова назвала способы избавления от тяги к сладкому

Несколько способов помогут преодолеть тягу к сладкому. Об этом сообщила врач-эндокринолог Ризида Сабирова.

Она посоветовала выпивать перед едой стакан воды, чтобы поддерживать водный баланс в течение дня и подготовить желудок к приему пищи. Также от тяги к сладкому могут спасти перекусы фруктами. Одного–двух фруктов будет достаточно, чтобы восполнить суточную потребность в витамине С.

В своем Telegram-канале медик порекомендовала заранее продумывать свой рацион, чтобы сбалансировать его и не сорваться на печенье и конфеты. Кроме того, следует питаться овощами разных цветов, чтобы восполнить потребность организма в разнообразных микроэлементах.

По словам Сабировой, покупки в магазине стоит начинать с выбора базовых продуктов (мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов), а не сладостей.

Десерты для правильного питания или так называемые ПП-десерты часто содержат столько же калорий, сколько и стандартные сладости, столовый сахар в них просто заменяют на тростниковый или финиковый. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Майра Рау.