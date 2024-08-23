Названы действенные способы пережить день после бессонной ночи

Врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, как пережить рабочий день после ночи без сна. Его слова приводит издание aif.ru.

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Действенным способом провести день после бессонной ночи продуктивно врач назвал максимально яркое освещение в помещении. Если человек работает из дома, можно выйти на балкон или на улицу на 10-15 минут.

Также Бузунов посоветовал как следует проветрить помещение, чтобы не уснуть.

«Свежий воздух, особенно если он прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость», — объяснил он.

В течение дня необходимо повторять эту процедуру, поскольку в духоте невыспавшийся человек устанет еще быстрее обычного.

Обратил сомнолог внимание и на необходимость соблюдения распорядка дня. Благодаря последовательности привычных действий мозгу будет легче поддерживать активное состояние.

«Если привыкли по утрам пить кофе, выпейте свою обычную порцию. Не стоит повышать дозу и пытаться взбодрить себя. Кофеин в большом количестве только увеличивает стресс и в конечном итоге усугубляет симптомы недосыпа», — отметил он.

Избавиться от сонливости помогут несколько приседаний, прыжков и махов руками, на крайний случай можно просто пройтись по офису, добавил Бузунов. Среди других его рекомендаций — пить больше воды в течение дня, отказаться от жирной пищи с большим количеством углеводов и умываться холодной водой в моменты полного упадка сил.

Ранее хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал об эффективном способе заснуть за считаные минуты. Он заявил, что справиться с бессонницей поможет так называемый метод когнитивной перестановки.