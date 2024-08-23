Врач озвучила неожиданный способ от переедания

Чтобы не переедать, нужно смотреть на еду, посоветовала в беседе с LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, из-за привычки смотреть в телефон во время приема пищи не появляется чувство сытости.

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Вид еды влияет и на ощущение сытости: когда человек видит блюдо, мозгу проще отслеживать объем съеденного, осознавать процесс еды и чувствовать сытость, соотнося объем тарелки и поглощенной пищи. Это снижает риск переедания, которое часто происходит, когда человек за едой отвлекается на другие дела, — объяснила медик.

Невролог отметила, что когда человек смотрит на еду, у него выделяется желудочный сок и активируются ферменты. Кроме того, текстура и вид блюда могут повлиять на его восприятие, добавила Демьяновская.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что арбузная диета может привести к обострению заболеваний ЖКТ и набору веса. По ее словам, при таком способе похудения сильно страдает здоровье. Она добавила, что несмотря на содержание в арбузе пектина и клетчатки и его мочегонного эффекта, употреблять эту ягоду можно далеко не всем. Так, людям с инсулинорезистентностью, преддиабетным состоянием и диабетикам нужно с осторожностью есть арбузы и следить за уровнем сахара в крови.