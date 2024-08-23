Чем полезен помидор и может ли он навредить здоровью, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Помидоры содержат витамин С, клетчатку (она полезна для пищеварения), магний и калий (они очень важны для здоровья сердца и сосудов). Кроме того, помидоры — это природный источник ликопина, антиоксиданта, который защищает клетки организма от свободных радикалов (агрессивных обломков молекул). Чтобы получить суточную дозу ликопина, достаточно съесть 200 г помидоров или выпить полстакана томатного сока. Кстати, ликопин не разрушается при термической обработке овощей, поэтому с этой точки зрения запеченные, тушеные или приготовленные на гриле помидоры так же полезны, как и свежие», — заявила Кашух.

Как и все пасленовые, помидоры содержат соланин. Это органическое соединение считается токсичным (максимальная концентрация соланина — в недозрелых плодах, поэтому есть их не стоит). Однако в небольших количествах он никак не повредит, пишут "Известия".

А вот людям с хроническими заболеваниями органов ЖКТ (панкреатит, язвенная болезнь желудка) помидоры стоит есть с осторожностью.

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