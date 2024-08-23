Диетолог развеял миф об обезжиренных продуктах

Утверждение, будто низкокалорийные молочные продукты полезнее жирных аналогов, не более чем миф, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук. Его специалистка развеяла в беседе с РИА Новости.

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Диетолог заявила, что в обезжиренном молоке и сметане значительно меньше витаминов, чем в молоке жирностью 3,2 процента и сметане жирностью 20 процентов, при этом их калорийность отличается несильно. Кроме того, кальций из обезжиренных молочных продуктов усваивается гораздо хуже.

По словам эксперта, предвзятое отношение к жирному творогу, который многие считают причиной появления лишнего веса, тоже ничем не обосновано. Онуфрийчук заверила, что жирный (18 процентов) и полужирный (9 процентов) творог считается самым полезным. Именно такой творог помогает лучше усвоиться кальцию и обеспечивает нормальное поступление витамина D из молочного жира.

Также Онуфрийчук призвала не отказываться от сливочного масла, поскольку в нем содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы. Она подчеркнула, что холестерин в умеренных количествах необходим для синтеза половых гормонов, в частности, эстрогенов и тестостерона, являющегося производным холестерола.

Наконец диетолог назвала ошибочно считающимся вредным продуктом свиное сало.

«Рекомендуется ежедневно употреблять 10-15 граммов. Оно помогает избежать дефицита ценной арахидоновой кислоты, которая отсутствует в растительных маслах и является одной из незаменимых жирных кислот», — объяснила эксперт.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков перечислил главные составляющие идеального завтрака. Он рассказал, что завтрак, состоящий из творожного сырка, молока, запеченного бутерброда с колбасой и сыром, кофе с молоком и яблока, может нанести вред здоровью.