Такие спортивные упражнения, как прыжки и интенсивный бег, опасны для гипертоников, рассказала Life.ru кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Горохова. По ее словам, им также стоит избегать резких движений.

"Людям с повышенным артериальным давлением не рекомендуется выполнять прыжки, заниматься интенсивным бегом или поднимать тяжести. Также следует избегать упражнений, связанных с резкими движениями, наклонами и вращениями головой или долгими задержками дыхания", — объяснила кардиолог.

Она посоветовала перед тем, как начать новую спортивную программу, обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Горохова добавила, что для гипертоников будут полезны гимнастика, ходьба, катание на лыжах, плавание, спортивные игры и гребля, а аквааэробика хорошо расслабляет мышцы и заряжает хорошим настроением. При этом на состояние также влияют здоровый сон, отсутствие вредных привычек, правильное питание и поддержание нормального веса, подытожила врач.

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