Врач рассказал, как избавиться от болей в спине при сидячей работе

После долгого рабочего дня могут появиться боли в спине, от которых можно избавиться с помощью упражнений, рассказал LIFE.ru мануальный терапевт Алексей Попов. По его словам, чтобы расслабить тело можно делать боковые наклоны, повороты и сгибание, разгибание туловища.

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"Для тех, кто проводит много времени на ногах, особое внимание следует уделить стопам и голеням. Упражнения, направленные на растяжение ахиллова сухожилия, подошвенное и тыльное сгибание стопы, катание мячика по стопе помогут снять напряжение и уменьшить боли в пояснице и ногах", — объяснил медик.

Терапевт отметил, что важно правильно организовать рабочее место, чтобы не испытывать дискомфорт в теле. Сохранить здоровье позвоночника можно, если располагать локти на столе. Также нужно крестцом касаться спинки стула.

Кроме того, после работы необходимо правильно отдыхать, добавил Попов. Лучше выбирать жесткие и полужесткие матрасы, так как слишком мягкие не позволят сохранить физиологически нейтральное положение тела, подытожил врач.

Ранее фитнес-тренер Максим Буденный рассказал, что нужно делать перерывы и разминать мышцы и связки, чтобы поддерживать форму при работе в офисе. По его словам, самые простые упражнения можно делать прямо на рабочем месте.