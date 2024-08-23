Фитнес-тренер объяснил, как убрать «пивное пузо»

«Пивное пузо» или «пивной живот» — народное название абдоминального ожирения, преимущественно у мужчин, на фоне чрезмерного пристрастия к «пенному», рассказала NEWS.ru доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-стренер Александра Сулим.​​​​​ Они отметила, что данную проблему можно решить только с помощью правильного питания и физический упражнений. Собеседница посоветовала свести к минимуму в рационе сахар, соль, изделия из белой муки и насыщенные жиры.

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Здоровая пища должна содержать минимальное количество сахара, соли, белой муки, насыщенных жиров. Сулим напомнила, что предпочтение лучше отдать овощам, несладким фруктам, ягодам, зелени, цельным злакам и белому мясу, кисломолочным продуктам и рыбе.

"Исключите сахар, соль, белую муку, насыщенные жиры. Готовьте на пару, варите или запекайте. Ешьте больше овощей, несладких фруктов, морепродуктов, зелени, белого мяса. Откажитесь от мелких перекусов, особенно ночью, тщательно пережевывайте пищу. Питайтесь четыре-шесть раз в день", — отметила Сулим.

По ее словам, от «живота» помогут избавиться физические упражнения: берпи, скручивания, планка, приседания с отягощениями и без, выпады, плавание, бег, тренировки со свободными весами (штанги, гантели) и на тренажерах.

"Существуют и другие методы избавления от «пивного живота»: липосакция, различные виды аппаратной терапии, криолиполиз и так далее. Но лучше отдать предпочтение физическим упражнениям и диете", — подытожила Сулим.

Ранее гастроэнтеролог София Кардашова объяснила, что пожилым людям лучше отказаться от грейпфрутов, поскольку они могут вступить в реакцию с лекарственными препаратами. В возрасте также лучше не употреблять жирную, жареную и острую пищу.