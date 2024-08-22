Шелковица: ее история и противопоказания к употреблению

Шелковица, или тутовник — сладкая ягода, внешне слегка напоминающая ежевику. Растет она практически по всей России: и в центральной части, и на Кавказе, и на Дальнем Востоке. Из шелковицы часто готовят варенье и начинки для выпечки, также ягоду добавляют в соусы для горячих блюд и используют при приготовлении алкогольных напитков — вин и настоек. Подробнее о пользе и возможном вреде тутовника, а также о рекомендациях по его употреблению «Ленте.ру» рассказывают эксперты.

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Что такое шелковица

Шелковица (или тутовник) — это плод одноименного дерева из семейства тутовых (в него же, например, входят инжир и хлебное дерево).

Плоды шелковицы бывают разных оттенков — от красного до белого и черного (в зависимости от сорта шелковицы). Внешне тутовник схож с ежевикой, однако отличается он продолговатой формой и мягкой текстурой, а его спелые ягоды обладают сладким и терпким вкусом.

Этот теплолюбивая ягода растет по всей России, но созревает неравномерно: в южных регионах сезон начинается раньше, а севернее, например, в Сибири — позже. Период сбора может растягиваться с середины июля и вплоть до сентября.

Основной целью выращивания шелковицы считается получение листьев, которые служат кормом для шелкопрядов — бабочек, производящих шелк. Плоды в свою очередь являются своеобразным «приятным бонусом», которому, конечно же, тоже нашлось применение — ягоды шелковицы используют в кулинарии.

КБЖУ шелковицы В 100 граммах свежих ягод шелковицы содержится:

43 килокалории;

87,7 грамма воды;

1,44 грамма белка;

0,39 грамма жиров;

9,8 грамма углеводов.

Польза шелковицы

Высокое содержание витаминов

Шелковица имеет множество полезных для здоровья свойств, но прежде всего она ценится за высокое содержание витамина C, который играет ключевую роль в поддержании иммунной системы, отмечает в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог Кристина Ляшко. По ее словам, этот витамин также способствует синтезу коллагена, что важно для здоровья кожи, костей и сосудов.

«Кроме того, в шелковице много витаминов, которые позитивно влияют на нервную систему. Например, витамины К, Е и витамины группы В. Все они отлично поддерживают общее состояние организма», — добавляет в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог, эксперт петербургского Музея здоровья Лана Наумова.

Большое количество важных микроэлементов

Особенно важным из них является железо — элемент, необходимый для образования гемоглобина и поддержания оптимального уровня энергии человека.

«Недостаток железа может приводить к анемии и сопутствующей усталости, поэтому потребление шелковицы может быть особенно полезным для людей, склонных к дефициту этого микроэлемента», — отмечает Ляшко.

Также, по словам Наумовой, в состав тутовника входит калий, магний и кальций — все эти вещества необходимы для правильной работы сердца и кровеносной системы.

Ценные антиоксиданты

«В составе тутовника также присутствуют антиоксиданты, такие как антоцианы и ресвератрол, — подчеркивает Лана Наумова. — Они помогают защитить клетки от повреждений и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Кроме того, как замечает Ляшко, антиоксиданты замедляют процессы старения организма. Происходит это за счет того, что они нейтрализуют свободные радикалы. К слову, благодаря этому же действию антиоксиданты снижают риск развития хронических заболеваний, рака и атеросклероза. По этой причине шелковица рекомендована людям с онкологическими заболеваниями.

Клетчатка

«Стоит также отметить наличие в шелковице клетчатки, — говорит Кристина Ляшко. — Она играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови, предотвращая его резкие колебания, что особенно важно для людей, страдающих инсулинорезистентностью или диабетом II типа (но в этих случаях употреблять шелковицу стоит только в небольших количествах). Кроме того, клетчатка способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и поддержанию здоровой микробиоты кишечника».

Возможный вред шелковицы

Несмотря на множество полезных свойств, чрезмерное употребление шелковицы все же может нанести организму определенный вред.

Слабительный эффект

Прежде всего необходимо учитывать, что эти ягоды имеют слабительное действие. Как отмечает Ляшко, шелковица содержит натуральные сахара и фруктовые кислоты, которые при избыточном потреблении могут привести к повышенной перистальтике кишечника и, как следствие, к диарее. Это особенно актуально для людей с чувствительной пищеварительной системой.

«Кроме сахаров, тутовник содержит большое количество пищевых волокон, из-за чего его переедание также может вызвать проблемы с пищеварением», — добавляет Лана Наумова.

Метаболический синдром и ожирение

Стоит обратить внимание и на содержание в ягоде фруктозы, которая при избыточном потреблении может способствовать развитию метаболического синдрома и ожирения, особенно у людей с нарушением углеводного обмена, предупреждает Кристина Ляшко.

Аллергия и индивидуальная непереносимость

«Необходимо также помнить о возможных аллергических реакциях, — говорит нутрициолог. — Хотя аллергия на шелковицу встречается довольно редко, о ее симптомах стоит знать. Они могут включать кожные высыпания, зуд и даже отек Квинке. Это особенно важно для людей, склонных к аллергиям или впервые пробующих эту ягоду. В отдельных случаях при наличии индивидуальной непереносимости употребление ягод шелковицы может вызвать тошноту и вздутие живота».

Сколько шелковицы можно есть в день

Для получения максимальной пользы от шелковицы важно соблюдать умеренность в ее употреблении. По словам Ляшко, диетологи рекомендуют ограничиваться одной-двумя горстями свежих ягод в день. Это количество обеспечивает необходимый уровень витаминов и минералов, не создавая избыточной нагрузки на пищеварительную систему.

«Для взрослых оптимальная порция — до 200 граммов свежей шелковицы в день, — уточняет в свою очередь Лана Наумова. — Детям же не стоит превышать дозировку в 100 граммов. Это позволит получить все необходимые полезные вещества без риска для здоровья. А если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше проконсультироваться со специалистом перед тем, как добавить эту ягоду в рацион».

Когда лучше есть шелковицу

Кристина Ляшко замечает, что особенно хорошо шелковица усваивается в утреннее время, так что лучше всего употреблять ее на завтрак.

«Шелковицу можно добавлять в салаты, смузи или десерты. Кроме самой ягоды, очень полезны листья и кора тутовника. Из них можно готовить чай, отвар и настои, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и даже мужскую потенцию. Сушеные ягоды между тем отлично подойдут в качестве дополнения к каше», — Лана Наумова, нутрициолог.

К слову, в сушеном виде тутовник действительно сохраняет свои полезные свойства, однако в этом случае следует учитывать и его повышенную калорийность из-за концентрированного содержания сахаров. Так что сушеную шелковицу Ляшко рекомендует употреблять в ограниченном количестве.

«Не стоит забывать и о сезонности — свежая шелковица наиболее полезна в летний период, когда ее питательная ценность максимальна. Если есть возможность, предпочтение лучше отдавать ягодам, выращенным в экологически чистых районах и собранным в сезон», — заключает эксперт.

История выращивания шелковицы

Шелковицу начали культивировать примерно две с половиной тысячи лет назад, скорее всего, в Китае. Дело в том, что образ тутового дерева впервые появляется именно в китайской поэзии. В частности, в «Книге песен» (XI-VI века до нашей эры) есть стихи о любовной встрече под названием «В тутах».

Особый статус с давних времен шелковица носила у народов Закавказья — разведением тутовых деревьев активно занимались карабахские армяне и азербайджанцы. Причем в хозяйстве они использовали все части дерева. Как пишет историк Алла Тер-Саркисянц в книге «Армяне Нагорного Карабаха», листья шли на изготовление желтой краски, кора — на производство бумаги и лыка, ствол — на бочки, инструменты и строительные материалы. Ягоды же превращались в водку, уваренный дошаб (сок из шелковицы), варенье, компоты, джемы, уксус и чай.

Пословица, отражающая почитание тутового дерева у карабахцев, гласит:

«У карабахца двое детей: сын — тутовое дерево, дочь — виноградная лоза».

В России тутовник впервыеАстрахани, Царицыне (сейчас — Волгоград), Симбирске (сейчас — Ульяновск) и Воронеже.

Позднее, в XVII веке, Петр I и вовсе издал Указ, согласно которому каждому подданному Государства Российского «надлежало посадить тутовое дерево».

«И ежели кто с умыслом или без оного посмеет срубить его, того казнить принародно отрубанием головы», — также говорилось в документе.

В XIX веке в Российской империи разведением тутовых деревьев для производства натурального шелка занимались по большей части, как и раньше, в Закавказье. Издание «Кавказский край: Природа и люди» (1895 год) отмечало, что значительное место в шелководстве отводилось Нухинскому и Шушинскому уездам (Карабахское ханство, входившее в Российскую империю). На этих и соседних территориях деревья высаживались по особой технологии: саженцы размещались в шахматном порядке на небольшом расстоянии друг от друга, а затем тщательно орошались. Когда деревья вырастали до метра с небольшим, их верхушки срезали, что способствовало образованию множества побегов. Эти побеги и использовали в качестве корма для шелкопрядов. Такие плантации назывались у местных людей тохмачар.

В СССР разводить шелковицу начали в промышленных масштабах, что продолжают делать в России и по сей день.