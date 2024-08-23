Сомнолог высказался о вреде засыпания с работающим телевизором

Сомнолог Полуэктов высказался о вреде засыпания с работающим телевизором
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал о вреде засыпания с работающим телевизором.
«Правила гигиены сна вообще не рекомендуют засыпать при любых устройствах, передающих визуальную или звуковую информацию. К их числу относятся телевизоры, радио, компьютеры и так популярные сегодня смартфоны», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По словам специалиста, мозг продолжает перерабатывать поступающую информацию, что мешает засыпанию.
«Но и тут бывают исключения. Например, у некоторых людей есть ритуал засыпания — с включённым радио или телевизором. И он для них важнее, чем активация мозга. Они без него засыпают с трудом. В принципе, мы не возражаем против такой практики засыпания, если она кому-то помогает», — добавил эксперт.
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