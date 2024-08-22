Инфекционист рассказал, как не заболеть после отпуска

В конце лета-начале осени в России обычно фиксируется рост числа простудных заболеваний. Снизить риск болезни можно, если соблюдать ряд простых правил. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

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Сезонный подъем заболеваемости еще до похолоданий эксперт связывает с двумя факторами - массовым возвращением граждан из отпусков и началом учебного года.

В первую очередь эксперт советует соблюдать правила гигиены - мыть руки с мылом и использовать спиртосодержащие салфетки. Также не стоит прикасаться к лицу руками.

Особенно важно следить за общим состоянием иммунитета, правильно питаться, полноценно спать, избегать стресса.

Помещения необходимо проветривать два-три раза в день, а два-три раза в неделю необходимо проводить влажную уборку.

Также эксперт отметил, что если все-таки избежать болезни не удалось, то очень важно не стать источником заражения. Для этого важно соблюдать те же меры предосторожности, что все выучили в период пандемии - не ходить заболевшим на работу и носить маску в общественных местах.